"No es momento" de hablar sobre idea de AMLO de extinguir la OEA, dice embajador de Canadá

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, evitó dar declaraciones sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer la Organización de Estados Americanos (OEA) y reemplazarla con un nuevo organismo internacional en el que estén integrados todos los países de América Latina y el Caribe.

En su visita a Oaxaca para inaugurar los Encuentros Indígenas Oaxaca-Canadá, el diplomático respondió que no es el momento para hablar sobre el tema.

Graeme C. Clark participó en la develación del mural "Nuestro sol se ha ido" elaborado por los colectivos de artistas urbanos Tlacolulokos y Rolande Souliere, en el Barrio de Jalatlaco de la ciudad de Oaxaca, como parte de las actividades del Encuentro Indígenas Canadá-Oaxaca 2021.

Esta es la quinta ocasión que el embajador canadiense visita Oaxaca y esta, su primera vez – según dijo – en una visita oficial para inaugurar este encuentro, lo cual se realizará en el teatro Macedonio Alcalá junto al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

"Es un momento emocionante para mí, con un objetivo tan noble porque es un acercamiento entre los pueblos indígenas de Oaxaca y Canadá", afirmó.

El mural develado, explicó Darío Canul, representante de Tlacolulokos, plasma el encuentro entre dos culturas y personas que viven en sociedades contemporáneas, celebra la lluvia y el trueno que evocan el llanto y las lágrimas que los pueblos originarios han sufrido. También es una invitación a repensar las relaciones entre las personas y las naciones.

Pedro Mata Orraca, coordinador de Relaciones Internacionales del gobierno de Oaxaca, destacó las relaciones bilaterales con Canadá y adelantó que se llevará a ese país un alebrije gigante para exponerlo. Además, dijo que el mural representa las dos caras del estado: la cultura y los pueblos indígenas.

La titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicana (Sepia), Nallely Hernández García, celebró la hermandad de Oaxaca con este país y afirmó que el estado no se comprendería sin sus pueblos originarios; además, destacó a la entidad como la más biodiversa, pluricultural y pluriétnica del país.

"A pesar de las distancias, nada es impedimento para unirnos", señaló la funcionaria respecto el Encuentro Indígenas en el que se compartirá la cultura canadiense y oaxaqueña.