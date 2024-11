No es necesaria la prórroga para elección judicial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que no es necesario la prórroga de tres meses que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la elección del Poder Judicial.

Sin embargo, en conferencia de prensa, la Mandataria federal informó que hoy viernes Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob) se reunirá con la consejera presidenta del INE , Guadalupe Taddei Zavala, para conocer sus valoraciones sobre esta prórroga, pues reconoció que el órgano electoral será el encargado de llevar a cabo esta elección.

"Se va reunir hoy, le pedí hoy en la secretaría de Gobernación - estuvieron hace poco los consejeros y entregaron esta carta- que hoy hablara con la presidenta del INE para ver cuáles son sus valoraciones. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero todas maneras hay que escuchar al INE porque pues ellos son los que van a desarrollar la elección".

"Entonces hoy va a tener esta conversación y espero, pues que que no haya problema de que se pueda realizar en junio. De todas maneras, hay que escucharlos cuáles son sus valoraciones, finalmente ellos son los que van a desarrollar la elección", dijo.

INE solicita prórroga de 90 días

El INE solicitó al Senado de la República una prórroga de 90 días para la realización de la jornada electoral del proceso del Poder Judicial, ante el retraso de dos meses por las suspensiones contra el instituto.

Es decir, que la jornada electoral se realizaría 90 días después, y no el 1 de junio como está previsto.

La solicitud fue enviada al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a través de la Secretaría Ejecutiva del INE.