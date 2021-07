"No es opción volver a cerrar la CDMX", dice Sheinbaum

Aun con pandemia, no será opcional el cierre de actividades en la Ciudad de México, dijo la mandataria local, Claudia Sheinbaum, en la presentación del Plan de Reactivación Económica.

En compañía de empresarios, explicó que el objetivo principal es reactivar sin arriesgar, por lo que van a acelerar la vacunación. En las próximas dos semanas, dijo, se prevé que se llegue a una cobertura de 85% de la población, con al menos una dosis, y que en octubre 100% esté inmunizada.

"Ya no es opción el cierre de actividades económicas, aun cuando la pandemia está entre nosotros. Lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender a cuidarnos y proteger a los demás.

"Estamos en condiciones diferentes, hace un año no había vacunas y ahora tenemos 70% de la población con primera dosis". Además, recordó que por la emergencia sanitaria se perdieron 200 mil empleos.

En el Museo de la Ciudad de México, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, explicó que el plan de reactivación tiene 10 ejes: garantizar la vacunación, apoyar al ingreso familiar y de MiPymes, inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social y acciones emergentes para la reactivación de la construcción.

Asimismo, se buscará el impulso para proyectos estratégicos con privados, reactivación turística y cultural, empuje al Vallejo-i, reactivación del Centro Histórico, economía circular, energías limpias y Ciudad segura.

En el tema de apoyo a las familias, anunció que Mi Beca para Empezar tendrá un aumento para los niños de preescolar, pues pasará de 350 pesos a 400 pesos; primaria y secundaria, de 380 pesos a 435 pesos, y para los niños de Centro de Atención Múltiple, de 450 pesos a 500 pesos.

González agregó que para reactivar y dar facilidades administrativas al sector de la construcción se suspenderán las clausuras del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) hasta diciembre, las únicas excepciones serán en zonas de riesgo, violaciones al uso de suelo y afectación a inmuebles catalogados.

Además, se podrá hacer la conversión de edificios de oficinas (tipo B y C) a vivienda y otros usos de bajo impacto.

También, se darán prórrogas automáticas en 22 trámites para acelerar el inicio de los proyectos, pero que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dará más detalles esta semana.

Agregó que algunos de los proyectos prioritarios son el Viaducto Elevado Zaragoza, con 15 kilómetros de longitud y que conectará la avenida Fray Servando Teresa de Mier con la salida a Puebla; el Parque Aztlán y la ampliación del polígono para proyectos inmobiliarios en un perímetro de un kilómetro alrededor de Paseo de la Reforma; facilidades para los proyectos del Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) de Tacubaya y proyectos inmobiliarios, como el de Juárez 92.

Asimismo, se prevé la construcción de 15 proyectos del Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, en el Centro Histórico y con una inversión de 2 mil 823 millones de pesos para mil 832 viviendas.

Seguridad. A través de convenios, se instalarán tótems con cámaras en comercios, las cuales estarán conectadas al C5, así como lectores de placas.

Además, dos delitos serán el principal objetivo a atacar: extorsión y cobro de piso, por lo que se difundirá un número de teléfono especial para las denuncias.

En tanto, el sector turismo ya podrá regresar a congresos y convenciones en hoteles. Por el momento, en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se revisan los protocolos para modificar aforos. Los empresarios tendrán acceso al uso y comercialización de la marca e imagen CDMX.

La exposición de Frida Kahlo, la celebración de los 500 años de México-Tenochtitlán, la F-1 fiestas patrias, Día de Muertos y celebraciones navideñas son la apuesta para atraer al turismo.



* LO QUE SE HA PERMITIDO

Algunas de las disposiciones que las autoridades capitalinas emitieron son:

Hoteles, con aforo de 60%.

Tiendas departamentales y comerciales, 50% de aforo.

Congresos y convenciones se realizarán con un máximo de 100 personas y una permanencia de 40 minutos.

Clases en gimnasios, con 50% de aforo y operación de 24 horas.

Restaurantes, 50% de aforo y cierre a las 00:00.

Eventos deportivos al aire libre, únicamente con 50% de aforo.