No es tan fácil, pero gobiernos locales pueden adquirir vacunas: AMLO

Al señalar que "no es tan fácil", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información de que empresas farmacéuticas -como Pfizer, Moderna o AztreZeneca- tengan acuerdos con gobiernos locales para venderles la vacuna contra la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que no se opone a que gobiernos estatales, al igual que empresas, busquen estos acuerdos.

"Nosotros no tenemos información, la verdad, de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con gobiernos locales, pero no nos oponemos, para que no se vaya a malinterpretar".

"Es lo mismo que se dijo acerca de si podían empresas comercializar la vacuna, dijimos: sí. Entonces, luego supe que hicieron una gestión los responsables de las empresas farmacéuticas de México y les dijeron que sí, a partir de junio o julio. Entonces, esto se entiende", agregó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que su gobierno lleva alrededor de seis meses en pláticas con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de su vacuna, y donde se han entregado 7 mil millones de pesos y se cuanta con otros 25 mil millones para la compra de más vacunas.

"Entonces, si no se tiene eso, pues no se obtiene la vacuna, no es tan fácil", agregó.

En el salón Tesorería, el Ejecutivo federal presumió que el gobierno mexicano es de los primeros en el mundo en contar con esta vacuna porque "nos adelantamos, bueno, hasta propusimos a la ONU un mecanismo para evitar el acaparamiento de las vacunas y fue una resolución aprobada casi por unanimidad en la ONU.

"Entonces, no es que estemos empezando a ver lo de las vacunas, no, ya llevamos mucho tiempo y estamos trabajando todos los días", aseveró.

El mandatario señaló que toda la población mexicana tendrá acceso, en igual de circunstancias a la vacuna.

"Lo que sí puedo comentarles a todos los ciudadanos de Sonora, que en igualdad de circunstancias les va a llegar la vacuna, o sea, que van a tener vacunas como la van a tener en Yucatán, en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Coahuila. Igual, igual", dijo,