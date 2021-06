No está en agenda con Harris entrega de dinero a opositores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el encuentro que sostendrá este martes con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, el tema del financiamiento de la embajada de su país en México a organizaciones opositoras a su gobierno, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no está en la agenda, pero aseguró que se tratará "en su momento".

En su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador manifestó que se debe de entender que México es un país libre y soberano, donde no se acepta que nadie venga a ofendernos.

"Hay cosas que se llevaron a cabo en vísperas de las elecciones indebidas, de completo intervencionismo. Esto que el gobierno de Estados Unidos le está dando dinero a organizaciones políticas, que están en contra del proyecto de transformación.

"Es algo que vamos a seguir a seguir nosotros denunciando, y vamos a seguir exigiendo de buen modo, que esos apoyos se retiren, porque no es correcto y otro tipo de cosas, que también vamos a tratar en su momento.

"Mañana viene la vicepresidenta Kamala Harris y queremos mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se ha portado muy bien el presidente Biden (...) y es muy buena la relación y vamos avanzado en el tratamiento al fenómeno migratorio. Pero sí tenemos asuntos que vamos a ir poco a poco tratando para que también en el terreno de policía exterior se entienda de que México es un país independiente, libre y soberano y no aceptamos que nadie venga a ofendernos", dijo López Obrador.

"Si no es mañana, ¿cuándo se tratará el tema?" se le preguntó.

"Lo planteamos todos los días, aquí y voy a seguir haciendo, pero no está en la agenda", dijo en Palacio Nacional.