"No estás solo, te sigo buscando", madre de víctima de desaparición

OAXACA, Oax., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- A dos meses de la desaparición de Jesús Alejandro González Gómez, quien fue víctima del delito de desaparición de personas cometida particulares el pasado 24 de enero, sus padres colocaron una lona con un mensaje para su hijo.

Lo hicieron en la gasolinera "Faja de oro" que se encuentra en la colonia Adolfo López Mateos de la capital del estado, sobre un puente peatonal localizado frente a las oficinas estatales del PRI.

El mensaje colocado este fin de semana por sus padres en una manta dice: "Hijo no estás solo, te sigo buscando", y fue colgado a cerca de dos meses de su desaparición.

Jesús Alejandro González tiene como oficio el de mototaxista y como señas particulares un lunar en la parte frontal del cuello, ausencia del diente incisivo superior y una pequeña mancha color café ubicado en la ceja izquierda, cerca del cien.

La última vez que fue visto portaba una sudadera color negra con gorro marca Adidas, playera color azul opaco mara Polo y la cual tiene una letra C de color blanco en una de sus mangas, bermuda color beige con bolsas a los costados y tenis color azul marino y gorra de color negra con gris.

De acuerdo con la ficha de ayuda para su localización emitida por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), su media filiación consiste en complexión robusta, estatura aproximada de 1.58 metros, tez morena clara, cara ovalada, frente amplia, cejas semipobladas, ojos grandes de iris color café oscuro, nariz grande de base ampliada, boca grande, labios semi gruesos, mentón ovalado y cabello lacio, corto y de color negro.

Consultada por EL UNIVERSAL, la Fiscalía General de Oaxaca detalló que hay avances en las investigaciones sobre la desaparición del joven. Al momento, dijo, se tiene información de las personas que probablemente participaron en su desaparición.

Además, informó que se han recopilado videos y datos conservados de testimonios que los puedan encaminar a las personas involucradas.