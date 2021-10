No estudié en la UNAM, pero asistiría a una manifestación contra AMLO: Quadri

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se "derechizó" y se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales, el diputado Gabriel Quadri expresó que aunque no estudió en la máxima casa de estudios, estaría dispuesto a asistir a una manifestación contra el mandatario de México.

"Yo no estudié en UNAM, pero estaría dispuesto a asistir a una manifestación contra López, para defenderla de sus ataques. ¿La van a organizar?", escribió Quadri en redes sociales.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador continuó sus críticas contra la UNAM y afirmó que está "absolutamente seguro" que la institución no solo se "derechizó" en el periodo neoliberal al comenzar a querer cobrar cuotas, sino que facultades de Ciencias Sociales se llenaron de conservadores y estaba dominada por lo más retrógrada que había "y sigue existiendo".

"Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos, apenas si los testerié (provoqué), que les dije que se había derechizado la UNAM y estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores.

"Desde entonces y desde antes que empezaron a querer cobrar colegiaturas en la UNAM. Imagínense ese pensamiento, ¿de dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden en los organismos financiaron internacionales, aplicar el modelo neoliberal, y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales y ¿en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente en privatizarlo todo", expresó.