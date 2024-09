No existe fundamento legal para impugnar la reforma judicial: AMLO

Ante la posibilidad de que la recién aprobada reforma judicial en el Senado pueda ser impugnada, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no existe fundamento legal para detenerla.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la aprobación de reformas constitucionales es una facultad que tiene el Poder Legislativo, aunque reconoció que no faltan los intentos de querer violar las leyes y la Constitución.

"No hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución, no existe", respondió en conferencia matutina.

"¿Eso le ha dicho la Consejería (Jurídica del Ejecutivo Federal)?", se le preguntó.

"Sí, pero además eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho. Esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas, leyes, la Constitución, bueno los integrantes actuales del Poder Judicial en especial los ministros violan la Constitución solo por mencionar lo que cobran", respondió.