No existe sargazo actualmente en playas de Quintana Roo: Marina

El subsecretario de Marina, almirante Eduardo Redondo Arámburo, informó que no existe sargazo actualmente en las playas de Quintana Roo y que el trabajo de la Armada de México para eliminar la mega alga ha sido permanente en los dos últimos años.

"La Marina trabaja permanentemente ahí, no ha cedido desde hace dos años", aseguró el alto mando naval durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el almirante Eduardo Redondo mostró imágenes de ayer de las playas de Quintana Roo donde, dijo, se detectó zacate marino, no son algas, y el resto de las playas están limpias.

Explicó que ya se iniciaron operaciones de nueve embarcaciones sargaceras que están desplazadas cerca de las playas para evitar que haya sargazo, así como de 500 toneladas de desplazamiento.

"No existe sargazo actualmente, pequeñas manchas muy lejanas. El 12 y 14 de marzo se efectuaron recorridos de playa están limpia como la de Puerto Morelos, ya se instalaron barreras en Tulum y en Playa del Carmen y se trabaja de la mano de la Semarnat y Turismo, para tener una constante limpieza en esa áreas, en dos años no se dejado esa coordinación".