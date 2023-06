No habrá bioserie sobre Debanhi Escobar, informa familia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Pese a que hace unos meses la familia Escobar Bazaldúa habló de la posibilidad de realizar una bioserie que narrara los acontecimientos que rodearon el feminicidio de su hija, Debanhi Escobar, ahora, la madre y el padre de la joven descartan por completo esta posibilidad, pues aseguran que, en todo caso, llegarían a autorizar la realización de una documental periodístico, motivo por el cual no requerirían de una actriz que diera vida a la joven, sin embargo, enviaron un mensaje de agradecimiento a Danna Paola, quien llegó a mostrar interés en formar parte del proyecto, cuando se habló de este tentativamente.

A finales de enero, el padre de Debanhi, Mario Escobar, sostuvo una conversación con "Venga la alegría", en esa entrevista contó que él y su esposa, Dolores Bazaldúa, habían tomado en consideración la posibilidad de realizar una bioserie que contara la tragedia de la cual fue víctima su hija, quien perdió la vida en circunstancias poco esclarecedoras pues, luego de que se reportara su desaparición -el 8 de abril del 2022-, las autoridades de Nuevo León, región de la que es originaria la familia, llevó un proceso plagado de inconsistencias.

Luego de que don Mario y doña Dolores hicieran estas declaraciones, fueron muy criticados en redes sociales, en las que se llegó a sugerir que la familia de Debanhi estaba tratando de lucrar con su feminicidio; fue entonces que, al poco tiempo, el padre de la joven aclaró que esas no eran sus intenciones y que, a lo sumo, se decidirían en aprobar una docuserie, a través de la cual se hiciera un trato estrictamente investigativo, pero que en ese momento, su prioridad era que se hiciera justicia pues, hasta la fecha, no se ha dado con los culpables del fallecimiento.

Pero antes de que los Escobar Bazaldúa aclaran esto, en esa misma entrevista al matutino, mencionaron que, de realizarse una bioserie acerca de su hija, Danna Paola sería una de las actrices que podría personificarla, por lo que, cuando la cantante se enteró, dijo sentirse muy halagada por el hecho de que se pensara en ella y, de inmediato, expresó que se sumaría al proyecto, si este era realizado con el respeto que merecía la memoria de Debanhi pues, a más de un año de su deceso, aún quedan muchos cabos sueltos.

"Me encantaría, por supuesto, yo creo que al final parte de llevar a la pantalla estas historias, tienen que ser con muchísimo respeto, sobre todo por la justicia que falta todavía hacer en el caso (...) "De verdad, un honor para mí que el padre haya pensado en eso", dijo en su momento a las cámaras de TV Azteca.

Y aunque Danna se mostró abierta a esa posibilidad, ahora la madre y el padre de la joven lo han pesando mejor y descartan que, en algún momento, se vaya a producir una bioserie, expresando que eso sería revicitimizar a Debanhi, sin embargo, no perdieron la oportunidad de mandar un mensaje a la cantante, a través del que externaron todo su agradecimiento por el interés que mostró en su momento.

"Estamos agradecidos por ese comentario que ella realizó y por hacerse a lado de nosotros, por apoyarnos como mujer", dijo Doña Dolores.

Por su parte, don Mario explicó de qué manera se llevaría a cabo un tentativo material audiovisual acerca del caso:

"Es un documental que sería lo más correcto para nosotros, porque una bioserie o una miniserie sería como una revictimización de Debanhi, entonces no queremos nosotros hacer eso", destacó.