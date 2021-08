No habrá impunidad, dice Encinas tras video de agente del INM

Tras la difusión de un video de represión en contra de un migrante por parte de un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, en el que se observa cómo lo patea, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, advirtió que serán castigados todos los funcionarios que violen los derechos humanos o incurran en delitos.

En entrevista, Encinas señaló que se han girado instrucciones al Órgano Interno de Control del INM "para hacer la investigación, deslindar las responsabilidades y asumir las sanciones que correspondan" contra quien cometió estas violaciones a la ley.

El subsecretario de Gobernación señaló que "por supuesto" también se deben crear las condiciones para atender las muy disímbolas demandas de carácter migratorio o de solicitud de refugio que existen entre los grupos migrantes.

"Estaremos castigando a todos los agentes del Instituto Nacional de Migración que no cumplan con su responsabilidad, que violen derechos humanos o que incurran en delitos, como fue ayer en las lesiones que se propiciaron (en Chiapas)", advirtió.

Alejandro Encinas reiteró que México no puede permitir el libre tránsito de migrantes indocumentados rumbo a Estados Unidos ni ofrecerles instrumentos o documentos de tránsito para llegar a la frontera norte porque el gobierno mexicano no es competente en esa materia, ya que la ley se lo impide.

"Se va a regular; todas aquellas personas que quieran ingresar de manera regular y ordenada al país van a tener acceso a los instrumentos del Instituto Nacional de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza ni querer llegar a otro país. Somos un país de tránsito, pero tenemos que regular la movilidad de las personas en México. Todas aquellas personas que tengan documentos podrán tener sus derechos conforme lo establece la ley migratoria", declaró.

Dijo que se tiene que encontrar un mecanismo de diálogo y entendimiento con la población migrante, así como generar su comprensión y entendimiento para que cumpla con la legislación mexicana "y al mismo tiempo nosotros dar la atención humanitaria que se merecen".

Encinas aclaró que la Guardia Nacional, a la que también se le observó en videos conteniendo a migrantes, es un órgano coadyuvante del INM, según lo establece la Ley de Migración.