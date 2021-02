No habrá impunidad en masacre de Camargo: gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en su gobierno "no hay espacio para la impunidad, trátese de quien se trate", en relación a la información que difundió la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) sobre la masacre en Camargo.

"Comparto la indignación ciudadana provocada por los hechos criminales que terminaron con la vida de 19 personas, en el municipio de Camargo", expresó el gobernador tamaulipeco en un video que difundió en redes sociales.

García Cabeza de Vaca reiteró que se comprometió con los tamaulipecos que no habrá impunidad, "por eso, desde el primer momento que tuve conocimiento de los hechos, ordené a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar a fondo con la Fiscalía, así como poner a su disposición toda la información a su alcance".

Refirió que la finalidad es que se cuente con todos los elementos para desarrollar las distintas líneas de investigación, que lleven de manera transparente al esclarecimiento total de los hechos, así como a la aplicación de sanciones con el máximo rigor de la ley y hasta sus últimas consecuencias.

Sobre la participación de elementos de la Policía Estatal, detalló que la Secretaría de Seguridad Pública, de manera inmediata, puso a sus efectivos a disposición de las autoridades.

"La presunta conducta delictiva de algunos elementos de Seguridad Pública no es consistente con la de miles de policías honrados que día a día cuidan, con la mayor dedicación, la integridad de los tamaulipecos", señaló.

A los familiares de las víctimas, el mandatario de Tamaulipas les refrendó su solidaridad y compromiso "de que se hará justicia".

Además, instruyó al secretario de Gobierno a mantener una comunicación permanente con el Gobierno Federal y el de Guatemala para colaborar en la identificación de las víctimas, así como brindar todo el apoyo que sea necesario a sus familias.

"En Tamaulipas seguiremos trabajando para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos", dijo.