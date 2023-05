"No habrá juicio político en contra de ministros", advierten

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- El diputado Felipe Fernando Macías, copresidente de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, aseguró que no habrá juicio político en contra de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Quiero responder de manera muy puntual a los señalamientos de Ricardo Monreal y otros miembros de morena que han exigido juicio político para destituir de su cargo a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace unos días inválido el Plan B de la reforma electoral. Lo decimos contundentemente, no habrá dicho juicio contra las y los ministros", sentenció a través de un video que compartió en sus redes sociales.

El legislador panista y también presidente de la Comisión de Justicia, aclaró que "esta subcomisión de examen previo no se va a prestar a vendetas políticas ni a persecución política, aquí trabajamos en total apego a la ley y a la Constitución".

En cambio, subrayó, envió un mensaje al senador Ricardo Monreal.

"Yo le diría que en lugar de estar falsificando votos y falsificando quórum, como lo hicieron en el Senado hace unos días, que mejor respeten el proceso legislativo, que es también voluntad ciudadana para que no esté la corte, derribando el desaseo legislativo", aseveró.

En este mismo sentido, Fernando Macías manifestó su total respaldo a la independencia y autonomía de la Suprema Corte de justicia, "al ser pilar de la democracia y pluralidad del País".