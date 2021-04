No habrá nuevo candidato en Guerrero

La dirigencia nacional de Morena resolvió que no designará nuevos candidatos para competir por las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán.

Al impugnar la decisión sobre el proyecto aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se ratificó que Félix Salgado Macedonio (Guerrero) y Raúl Morón (Michoacán) no pueden ser candidatos de Morena para competir por las gubernaturas de sus respectivos estados, el partido justificará que es necesario esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva el caso.

El pasado martes, el Consejo General del INE sesionó de manera extraordinaria para —entre otros asuntos—, cumplir con lo que le ordenó el tribunal: volver a analizar la resolución sobre los casos Salgado y Morón y tomar la decisión con base en criterios establecidos aprobados por todos los magistrados.

En la resolución que el TEPJF entregó al instituto, se reconoció que Salgado Macedonio no presentó el informe de gastos de precampaña y que sí tuvo derecho de audiencia, por lo que el tribunal no calificó la primera decisión del INE como excesiva, simplemente le ordenó volver a analizarla.

Consejeros electorales, por mayoría, ratificaron la decisión que anteriormente tomaron sobre ambos casos.

En ese sentido, el INE da 48 horas a Morena para determinar quién será su candidato para contender por Guerrero.

Además, mantuvo la decisión de no permitir que otros aspirantes que participaron junto con Salgado en el proceso interno de Morena, como Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román, puedan obtener registro alguno.

La única persona a la que se le impuso una multa por 217 mil 200 pesos es Luis Walton Aburto, a quien no se le impide obtener registro alguno en Guerrero para obtener un cargo de elección popular.

El partido Morena, así como Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, fueron notificados, después del mediodía, sobre la resolución del instituto electoral, con lo que comenzó a correr el tiempo de las 48 horas para que el organismo político nombre a nuevos candidatos.

De acuerdo con fuentes del partido, no se tiene intención alguna de hacer nuevos nombramientos, pues se debe esperar a que el tribunal resuelva todas las impugnaciones que serán interpuestas.

Ya con la notificación en mano, se cuenta con cuatro días para pre sentar la impugnación.

Se prevé que este fin de semana sean entregadas al INE las impugnaciones, para que el órgano administrativo las remita a la Sala Superior del TEPJF.

Las campañas a gobernador en Guerrero iniciaron el pasado 5 de marzo, lo que en el caso del aspirante de Morena, sobre quien además pesan señalamientos de violación y violencia de género, no ha sido posible.

Sobre el proceso de impugnación, Félix Salgado Macedonio, quien realiza movilizaciones en Guerrero en calidad de ciudadano, confirmó que la notificación del Instituto Nacional Electoral le llegó después del mediodía y que ahora procederá a contestar. "Eso es bueno porque nos permite ir a contestarle, a impugnar su resolución, por lesionar a la democracia en Guerrero, tenemos cuatro días para impugnar", dijo el morenista.