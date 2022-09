No habrá otra torre de Mítikah, no hay nada autorizado: GCDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de la Ciudad de México no ha autorizado nada de la segunda fase del proyecto Mítikah, el cual contempla la demolición del Centro Coyoacán para realizar una nueva torre, en el pueblo de Xoco, alcaldía de Benito Juárez.

"No hay autorizado nada todavía, nada ha autorizado el gobierno de la Ciudad, adicional a lo que tienen ahora no se ha autorizado nada. De una vez, lo dije cuando entré al gobierno y lo sigo sosteniendo no va haber otra torre mientras estemos nosotros en el gobierno", aseguró la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que la razón de que no se ha autorizado otra torre se debe a que el pueblo de Xoco tiene muchos problemas que no han sido resueltos, por lo que otra construcción tendrá un impacto mucho mayor en la zona.

"Hasta ahora, no recuerdo si es primera o segunda etapa, (...) pero no está autorizado nada más, y cualquier cosa necesariamente se tiene que hablar con los vecinos particularmente del pueblo de Xoco", añadió que siguen algunas obras de mitigación como el pozo de agua y el jardín, pero que sigue el diálogo.

Sheinbaum reiteró que si hay cosas que se deberían autorizar se deben plantear a los vecinos, y destacó que han tenido reuniones con la Secretaría de Desarrollo y Vivienda y Secretaría de Gobierno.

El pasado 23 de septiembre, habitantes del pueblo originario de Xoco protestaron frente al complejo departamental y comercial Mítikah, esto tras su inauguración, pues aseguran, "terminará expulsándolos" de su lugar de origen.