No hace falta formarse temprano, hay suficientes vacunas: Sheinbaum

"No se preocupen, todos y todas serán vacunados, pero se hará de manera organizada conforme vayan llegando las vacunas", dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras dar a conocer el inicio del programa de vacunación contra Covid-19 para adultos de 60 años.

En un video en redes sociales, mencionó que habrá 14 centros de vacunación en Milpa Alta, 23 en Cuajimalpa y 33 en Magdalena Contreras y que la diferencia en centros de vacunación es por la cantidad de población de adultos mayores.

Sobre los motivos por los que se escogió a las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras como las que se beneficiarán de las casi 80 mil dosis, comentó que se debe, primero, a que las vacunas alcanzarán para cubrir a todos los adultos mayores de esos territorios y segundo, porque una sola marca de vacuna debe cubrir alcaldías completas, ya que recibirán dos dosis de AstraZeneca.

"¿Quién debe vacunarse esta semana? Únicamente las personas que residen en estas alcaldías y que hayan cumplido 60 años o más y deberán llevar su identificación oficial con edad y lugar de residencia".

Agregó que para conocer el día y la unidad de vacunación más cercana a su domicilio, pueden consultar el portal https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ o bien llamando a LOCATEL, al 5556581111.

"No hace falta formarse muy temprano, hay suficientes vacunas para las tres alcaldías. Habrá personal del Gobierno de la Ciudad o del Gobierno de México para orientar ante cualquier duda", destacó la mandataria capitalina.

Sheinbaum agradeció a todas las instituciones de Salud que se encuentran involucradas en el plan de vacunación y, aunque son buenas noticias el inicio de la aplicación de las dosis, recordó a la ciudadanía que no bajen la guardia ni hacer fiestas ni reuniones familiares.