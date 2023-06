No han cumplido los acuerdos: Noroña acusa a contendientes de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL). - Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo con licencia, aseguró que los demás contendientes a la candidatura presidencial de Morena "no han cumplido los acuerdos".

El petista dijo que la jefa de gobierno con licencia, Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando por mujeres de pueblos originarios de Xochimilco, "No es correcto. Si se quedó que empezamos hasta mañana, pues hasta mañana. Qué se gana. Si iniciamos violentando lo establecido pues así va a estar, y no hay ninguna sanción, eso es cierto".

Ricardo Monreal visitó la Basílica de Guadalupe el sábado, "y los acuerdos se los pasó por salva sea la parte", pues acusó que hizo de la visita un acto electoral, y además, acusó, violó el Estado laico.

El diputado con licencia dijo que "no por mucho madrugar amanece más temprano".

Fernández Noroña dio un mensaje a sus seguidores por redes sociales, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), previo al arranque de su gira por Oaxaca que iniciará en la fuente de las ocho regiones y llegará hasta el jardín el Pañuelito.

El petista explicó que había cancelado un recorrido por Tamaulipas a fin de no violar los acuerdos establecidos con Morena.

De igual modo, Fernández Noroña afirmó que tiene permiso para la marcha de mañana en Oaxaca, y que Claudia Sheinbaum no tenía autorización para el evento de hoy.

También dijo que publicará material para sus redes sociales y reiteró que no tendrá espectaculares, además de que continuará su gira por Guelatao.