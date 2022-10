"No hay acuerdos para Reforma Electoral", dice Santiago Creel

A-AA+

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo que no existe acuerdo alguno o dictamen para aprobar la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.

"Al día de hoy no hay acuerdos, al día de hoy no hay ni siquiera convocatoria para que se dé el dictamen, es más, ni conoces todavía cuál sería la propuesta finalmente que van a presentar", expresó en el Senado de la República, al término de la sesión en donde fue entregada la Medalla Belisario Domínguez.

Aseguró que la información en sentido contrario se trata de especulaciones; y que su bancada buscará que el Instituto Nacional Electoral (INE) conserve su autonomía y no sea debilitado con una reforma electoral.

"Entonces, todo lo demás es especulación, no hay reforma electoral por el momento, no hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios; y de ninguna manera vamos a permitir que se mancille, que se debilite, la independencia, la autonomía o la integración del Instituto Nacional Electoral", comentó.

"Secretario de Sedena debe acudir a explicar Glosa"

En cuanto a la reunión que canceló el general Luis Cresencio Sandoval con diputados federales, el presidente de la Mesa Directiva dijo que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe acudir para explicar la Glosa del Cuarto Informe del Gobierno federal.

"Tiene que rendir cuentas, porque la Glosa y sus comparecencias es precisamente para eso, si no, pues para qué sirve el Informe, pues mejor que no lo entreguen y se acabó; y en el Informe hay un capítulo de seguridad, ni más ni menos, que es el principal problema que tiene México, y es el principal problema del origen de la violencia", añadió.

Explicó que será la Comisión de la Defensa Nacional, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la encargada de citar a comparecer al titular de la Sedena, y al de la Secretaría de Marina.

"Ya será la propia Comisión, a través de la Junta de Coordinación Política, las que citen, en todo caso, a comparecer el General Secretario y al Almirante de la Secretaría de la Marina. Así es que vamos a esperar a que se den esas situaciones", refirió el legislador.

Creel lamenta politización del tema

Lamentó que se haya politizado el tema por las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aseguró que el diputado Sergio Barrera, de MC, había sido irrespetuoso con el general Sandoval.

"Lo que es muy inconveniente es que, cuando hay una polémica por todo lo que ha acontecido de la militarización, cuando hay una situación que, inclusive, se instauró una Comisión Plural, y dentro se establecen mecanismos para que comparezca tanto el secretario de Defensa como el de Marina, se dé este tipo de incidentes y, además, los incrementen y les den un tono rijoso, como lo hizo el secretario de Gobernación", dijo.

Dijo que se trata de establecer una relación institucional de la Cámara de Diputados con la Sedena y la Semar, por lo que convocó a dejar atrás actitudes negativas.

"Me parece que es totalmente una situación que tiene que arreglarse por la vía de la informalidad, como fue por la vía de convocatoria y no hablar de cartas y de situaciones que estoy seguro que ni vienen al caso", finalizó.