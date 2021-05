"No hay censura si opositores quieren denunciar ente la OEA"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay limitaciones ni censura si la oposición quiere ir a denunciar a su gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por una presunta intervención en las elecciones.

Dijo que esas denuncias son parte de la efervescencia política qué hay en las elecciones.

"Somos libres, el gobierno garantiza el derecho de sentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir, y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional todos podemos hacerlo".

En su conferencia de prensa, en la explanada del 33 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo aseguró que su administración no tiene nada que esconder, ni nada de qué avergonzarse.

"Estamos en víspera de las elecciones y desde luego que hablando del tema, esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países, cada vez que hay elecciones hay efervescencia política".

Señaló que se deben garantiza que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres los que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto.

"Esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México, de tiempo atrás del mundo México de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente.

Ayer domingo el PAN y MC presentaron al presidente López Obrador ante la OEA por presunta intromisión al proceso electoral y violaciones la ley.