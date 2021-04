No hay complicidad con nadie: AMLO sobre caso de abuso de diputado

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en el caso de las denuncias de abuso sexual presentadas contra el diputado de Morena, Saúl Huerta, las autoridades deben de actuar con rectitud, proteger a los denunciantes y apoyarlos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el presidente no establece relaciones de complicidad con nadie pues su único amo, indicó, es el pueblo de México.

"Ya nos pronunciamos en su momento, desde luego, reprobando todos estos abusos y deben de ser castigados, sea quien sea y las autoridades tienen que actuar con rectitud, y proteger a los denunciantes, apoyarlos para que no haya prepotencia y que cada vez haya más denuncia pública, denuncia ciudadana, que no haya temor", dijo el presidente.

"Nosotros no protegemos a delincuentes, el Presidente de México no estable relaciones de complicidad con nadie, y el presidente de México solo tiene un amo: el pueblo de México", comentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que debido a esto es que su administración puede enfrentar a las mafias del poder, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco.

"Si no, ya nos hubiesen, como se dice en el beisbol, 'cepillado', pero no", agregó.