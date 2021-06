No hay condiciones para desaparecer poderes en Tamaulipas: Delgado

El senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, afirmó que no están dadas las condiciones para la desaparición de poderes en Tamaulipas, como es la intención de Morena.

"Así no se hacen las cosas, no se declaran. Las cosas se acuerdan", respondió Delgado al reportero de EL UNIVERSAL, al terminar su participación en el cierre masivo de los candidatos de MC en Ciudad Victoria.

Sobre dicho tema, señaló que, "no están dadas las condiciones para que haya, por un lado, el abuso de poder, y por el otro lado, le corresponde al Poder Judicial en este caso tomar decisiones y debe de asumir el papel que le corresponde".

Sobre la situación electoral, afirmó que en todos los estados es responsabilidad del proceso electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los órganos locales, "el presidente de la República no debe de intervenir porque la ley se lo prohíbe, como se lo prohíbe a los gobernadores de los estados y a las autoridades municipales".

¿En caso de una intervención grave del presidente de la República, hasta donde serían capaces de llegar ustedes, por ejemplo en Nuevo León?

"Las cosas no se declaran, se hacen. Hasta las últimas consecuencias", respondió.

A las 20:00 horas Dante Delgado participó en un evento con los candidatos de MC de Ciudad Victoria, previo a un baile con el grupo musical Los Tigrillos.

Estuvieron, el candidato a alcalde, Daniel González; a diputado local por el Distrito XV, Gustavo Cárdenas; por el Distrito XIV, Elva Valles; y por el Distrito V a la diputación federal, Any Saldaña.

"Voy a ser tu diputado, porque quienes lo han sido, han permitido el despilfarro y la corrupción, voy a ser tu diputado para exigirles cuentas a los que ejercieron mal el presupuesto de las y los tamaulipecos", dijo Gustavo Cárdenas.

Al comenzar la actuación grupera, el candidato a alcalde, Daniel González bailó varios temas de cumbia norteña, "hoy me quise poner el sombrero y las botas, listo para el baile, pero para el baile que les vamos a dar a los malos políticos este 6 de junio", expresó.