No hay condiciones para llevar procedimiento abreviado de Robles: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que no hay condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado en el caso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, y quiere continuar la audiencia intermedia.

En su intervención durante la audiencia, los fiscales señalaron que Rosario Robles no aceptó la propuesta porque no quiere reparar el daño por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la llamada "Estafa Maestra".

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se manifestó en el mismo sentido, de pasar a la etapa intermedia ya que no hay interés de la imputada en reparar el daño.

La audiencia continúa en desarrollo en la zona de juzgados federales del Reclusorio Sur.

Casi a las 11:00 horas de este viernes, inició la audiencia intermedia del caso de Rosario Robles.

La exfuncionaria federal está acusada del delito de uso indebido del servicio público, por el desvío de más de 5 mil millones de pesos y está presente en la audiencia, en compañía de su abogado Epigmenio Mendieta.