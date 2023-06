No hay derroche de recursos", Sheinbaum responde a Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que no hay derroche de recursos, y que dará informes sobre los 5 millones que les entregó Morena para recorrer el país en búsqueda de la coordinación de la defensa de la transformación.

"Vamos a estar dando informes (...) Lo vamos a hacerlo público. Nosotros no establecemos nada que sea ilegal. No hay derroche de recursos", dijo en entrevista tras una asamblea informativa con universitarios.

Al ser cuestionada sobre los 5 millones de pesos deben ser un tope, tal y como propone su compañero Marcelo Ebrard, Sheinbaum comentó estar de acuerdo, pero que ella no está calculando los espectaculares que hay.

"Yo creo que está bien, lo que pasa es que yo no cálculo los espectaculares que hay, verdad. De unos y de otros, hay que ser consistentes", indicó Sheinbaum.

Cabe mencionar que, Marcelo Ebrard señaló que hay una evidente desproporción en los recursos utilizados por las "corcholatas" en sus recorridos por el país, por lo que exige que haya un tope de gastos.