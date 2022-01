"No hay divisiones ni grupos alternos de Morena en el Senado", asegura Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila negó divisiones o fracturas en el Grupo Parlamentario de Morena y ante los rumores de posibles cambios en su conducción, puntualizó que sigue siendo coordinador de esa bancada.

"No hay un grupo alterno, hay un solo grupo, el grupo Morena. Y cada uno de los 61 senadores y senadoras tiene opinión propia. Se respeta la opinión aquí en el Grupo y las decisiones se toman por mayoría. No hay, pues, ningún grupo distinto al de Morena, ni tampoco hay intención de formar otro grupo al interior de Morena. Vamos a luchar juntos, el grupo está unido", puntualizó en rueda de prensa virtual.

Ante la insistencia sobre la posibilidad de que sea removido de la coordinación de su grupo parlamentario, respondió: "Soy coordinador, con eso le contesto todo. Pero soy un ser humano y conozco bien el ritmo de la política, conozco bien los tiempos de la política, y conozco bien de las tormentas de la política. Así es de que he pasado muchos años en la adversidad".

Ricardo Monreal aseguró estar muy consciente de lo que está pasando en su entorno. "Estoy muy consciente de mi posición, de mis principios, estoy muy consciente de lo que está sucediendo y tengo claridad en el futuro del país. Veo con mucha nitidez lo que el país está pasando. Entonces, nada fuera de lo normal. ¿Cuál es mi posición? Soy coordinador y eso es lo que hasta ahora, en 3 años, he sido y he hecho mi mejor esfuerzo".

Destacó que en esta etapa, su bancada ha logrado sacar adelante toda la agenda del Presidente de la República, que constituye "las bases fundamentales para la Cuarta Transformación. La Legislatura ha cumplido, el Poder Legislativo ha cumplido con fijar las bases para la Cuarta Transformación".

En alusión a sus detractores en la 4T, el senador zacatecano defendió su postura moderada y de búsqueda de acuerdos y se definió como social demócrata.

Advirtió que no es momento de divisiones internas, sino de unidad nacional.

"Creo incluso que el Grupo Parlamentario (de Morena) debe tener una buena relación con todos los Grupos Parlamentarios para lograr sacar adelante las iniciativas del Presidente en materia constitucional. Yo me considero un hombre identificado con la socialdemocracia. No soy simpatizante de los extremos; mi posición es de conciliación, porque creo que la conciliación nos genera estabilidad. Podemos llegar al mismo puerto que nos trazamos, con acuerdos y consensos, así pienso y no voy a dejar de hacerlo. Por eso es mi posición el que sigamos trabajando por México en unidad, y que atendamos el debate, que nadie se enoje por las opiniones que se emiten", enfatizó.

Ricardo Monreal remarcó que México es un país que tiene su riqueza en su pluralidad e insistió en puntualizar "con firmeza" que no hay sino un solo Grupo Parlamentario de Morena, "y con él se van a tomar las decisiones mayoritarias que convengan al país y que acompañen las decisiones del Presidente de la República como titular del Ejecutivo, porque surgimos de un movimiento y vamos a honrar nuestro compromiso con la transición política pacífica en el país".