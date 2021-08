No hay fecha concreta para encuentro entre AMLO y Biden

Aún no hay una fecha para un posible encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden, las conversaciones se mantienen para poder concretar, señaló el Director General para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

En conferencia de prensa, el funcionario federal consideró que la relación bilateral México-Estados Unidos, atraviesa por un buen momento, con lo que existen condiciones propicias para que los dos mandatarios se puedan encontrar.

Cuestionado sobre una respuesta a la invitación que hiciera el presidente López Obrador a Joe Biden, para participar en festejos patrios en México, Velasco indicó que aún no se ha definido algo.

Roberto Velasco dio una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que se llevan a cabo, para evitar la venta de citas en los consulados de México en América del Norte.

Se detectó que en el consulado de México en Fresno, California, funcionarios de la representación estuvieron involucrados con la venta de citas a connacionales que buscan tramitar algún tipo de documentación.

Se detectó que un Prestador de Servicios Profesionales Independientes (PSPI) y un guardia de seguridad, del consulado de México en Fresno, estuvieron involucrados en la manipulación del sistema para la vena de citas.

Relaciones Exteriores dio a conocer que se rescindió de manera definitiva el contrato al prestador de servicio y se removió al guardia de manera inmediata, además de que se aplicarán sanciones y se presentarán acciones legales.

Además, se ha detectado correos electrónicos asociados a gestores, por lo cual se han considerado mil 624 cuentas que fueron ya puestas en "lista negra".

Al revisarse, de manera aleatoria, las citas que se emiten a través del call center y en página web, se detectaron citas cuya identidad no se pudo verificar por lo cual han sido canceladas el 10%.

En los próximos días comenzará una revisión semanal permanente en diez consulados mexicanos, los que atienden mayor número de connacionales, para saber cómo fluye el tema de las citas y detectar –en su caso- cualquier irregularidad.