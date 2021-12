No hay indicador que alarme en CDMX por variante ómicron: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que no hay ningún indicador que alarme a la capital del país, en términos de incremento de casos de Covid19 por la variante ómicron.

Posterior a la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina aseguró que incluso hay reducción de personas hospitalizadas y de positividad de casos.

"Hasta el momento no tenemos ningún indicador de que esté aumentando el Covid en relación con esta variante. No hay nada que nos indique una alarma ni mucho menos", puntualizó en conferencia de prensa.

"De hecho en las últimas dos semanas hay reducción en el número de personas que están entrando a hospitales todos los días e igual manera el número de personas hospitalizadas; ni en positividad en las pruebas que se están realizando", enfatizó.

Precisó que sigue la misma vigilancia epidemiológica desde el inicio de la pandemia " y si hay algún indicador que en su momento alarme, pues entonces incrementaríamos el número de kioscos".

La Dirección General de Epidemiología a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), informó que hay un caso de la variante ómicron de Covid-19 en México.

Se trata de una persona de 51 años, de origen sudafricano. Arribó a nuestro país el 21 de noviembre y, seis días después, presentó sintomatología característica de COVID-19 leve. Recibió atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México el 29 de noviembre. La prueba de antígeno y RT-PCR resultaron positivo; durante su evaluación en urgencias se encontraba estable con saturación del 95 por ciento. Se encuentra en aislamiento preventivo voluntario.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell confirmó la información a través de redes sociales.