No hay ningún obstáculo para que gobiernos estatales compren vacuna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que "no hay ningún obstáculo" para que gobiernos estatales compren en el extranjero la vacuna para hacer frente al Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que hasta el momento ninguna empresa privada mexicana ha solicitado algún permiso para importar y comercializar alguna de las vacunas para combatir la pandemia del coronavirus.

"¿También los gobiernos estatales pueden adquirir la vacuna?", se le cuestionó.

"Si también, aunque hay una reglamentación, como se trata de un asunto de seguridad nacional, se trata de la salud pública, pues corresponde al gobierno federal. Eso está establecido en las leyes y hay un decreto para ese propósito.

"Pero también si ellos quieren comprar la vacuna, no hay ningún obstáculo", contestó.

"Comercialización depende de que exista en mercado"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no se opone a que se pueda comercializar la vacuna para Covid-19, y que pueda ser importada y venderla, pero consideró que esto depende de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque, señaló, no hay todavía una producción suficiente en el mercado mundial.

"Nosotros no nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla, y venderla a los que tengan para pagar la vacuna, es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno está buscando garantizar la adquisición de esta vacuna al suscribir contratos con farmacéuticas y ya se cuenta con las fechas de entrega.

"No nos oponemos a que una empresa pueda importarla, si la adquiere en cualquier parte del mundo, si ya está autorizada por Cofepris, pues se pueda utilizar en México, sin problema. Ese es mi punto de vista", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que su gobierno busca que esta vacuna se aplique de manera universal y que sea gratuita para ricos y para pobres.

"Nada más que no es el dinero, como se dice coloquialmente, lo que rifa, no es el dinero, no es porque yo tengo dinero y yo me voy a proteger primero que el que no tiene dinero; tampoco es el influyentísimo político ´yo tengo un cargo son diputado´, ´soy secretario´, ´soy Presidente de la República y a mí me tienen que proteger primero´, nada de eso".

El presidente López Obrador recordó que hay un programa de vacunación en donde los primeros en vacunarse son los trabajadores de la salud que atienden la pandemia, y después la población en general, comenzando por los adultos mayores.