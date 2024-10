No hay pruebas de nexos entre el narco y Rubén Rocha: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que al día de hoy no existe investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que tampoco hay pruebas de presuntos nexos con el narcotráfico.

En la conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal manifestó que por varios factores aumentó la violencia y los homicidios en esa entidad.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado información sobre la entrega y captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, y que será uno de los temas en la reunión del canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

"A la fecha, lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de Seguridad, todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención que se sigue solicitando", dijo.

"Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el embajador, el embajador (Ken Salazar) va a la cancillería y es uno de los temas que se dé la información. No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista desabasto de alimentos por el incremento de la violencia en el estado.

Al tomar la palabra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este martes el gabinete de Seguridad viajará a Culiacán.

"En Culiacán en específico, sobre todo por el tema de las presuntas de la investigación que hay en contra del gobernador Rubén Rocha, que supuestamente tiene vínculos con `Los Chapitos´. ¿Hay algo de eso, si ya tienen una estrategia específica para Culiacán y para Sinaloa en general?", se le preguntó.

"Me acabo de reunir con el gobernador el sábado. Estamos trabajando en conjunto también con él para el fortalecimiento de la seguridad en Culiacán. La Secretaría de la Defensa Nacional hizo un despliegue muy importante en Culiacán y al sur también de Culiacán, en otros lugares de Sinaloa también", respondió.

El secretario de Seguridad dijo que este martes Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, también viaja a Culiacán.

"Hoy vamos a ir el general secretario y su servidor, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a Culiacán. El general secretario va a supervisar las acciones que está llevando a cabo Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional y posteriormente tendremos una reunión con el gobernador y autoridades estatales para coordinar mejor los esfuerzos".