Juan Ramón de la Fuente anuncia observatorio de leyes antiinmigrantes en EU

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Juan Ramón de la Fuente, designado Canciller y quien será ratificado en el cargo esta semana, anunció la creación de un observatorio de leyes antiinmigrantes en Estados Unidos para conocer, estado por estado, la situación que viven los paisanos con estos marcos legales que afectan sus derechos humanos.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien prevé ratificarlo en el cargo, informó que este tema será una de las prioridades para la protección consular de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

"Vamos a crear un observatorio de leyes antiinmigrantes en Estados Unidos, para saber qué está ocurriendo, para darle seguimiento estado por estado a esas leyes que pueden atentar contra los derechos de nuestros paisanos", indicó.

Expuso que se busca conocer qué está ocurriendo sobre todo en los últimos tiempos, que varios estados han estado sacando leyes antiinmigrantes, no todas son iguales, no todas tienen las mismas características, algunas son muy duras, otras enfatizan algunos aspectos y no otros.

"Necesitamos tener el conjunto de todas ellas, necesitamos tener el observatorio para poder darle seguimiento estado por estado", insistió.

Anunció también que se revisarán los perfiles de todos los cónsules en funciones para conocer identificar a los mejores, porque quienes estén al frente será para servir y apoyar, "quien no tenga esa vocación no tiene un lugar en este programa".

Dijo que se creará una comisión general de consulados que dependerá directamente del canciller, para tener un enfoque preventivo.