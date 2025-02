"No hay que acelerarse": Sheinbaum sobre aranceles a Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que "no hay que acelerarse" y que se debe tener cabeza fría, después de que el gobierno de Canadá dio a conocer que fue notificado por el de Estados Unidos de que empezará a aplicar aranceles de 25% a sus importaciones a partir del martes próximo.

"No hay que acelerarse a veces, ayer, creo que fue en Nezahualcóyotl, un señor me dijo: "Serenidad y paciencia", pero lo que siempre está por más cabeza fría, serenidad y paciencia, es el amor al pueblo, ese no se pierde nunca, y el corazón latiendo por el pueblo de México y por nuestra hermosa patria", expresó.

Lo anterior durante la entrega de tarjetas para el Programa de Mejoramiento de Viviendas para el Bienestar como parte de su gira de trabajo por el Estado de México.

Agregó: "Yo quiero decirles que estoy no sólo tranquila, sino contenta, no hay nada mejor que servir al pueblo, da un sentido a la vida que no le puede dar nada, nada, nada en este mundo. Por supuesto, la familia, los hijos siempre dan mucha alegría a los nietos, pero servir al pueblo es lo mejor que puede haber. Y yo por eso les agradezco que me permitan servirles. Y que sepan que llevo en el corazón, en la mente y en la historia nuestros principios: Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México".

Sheinbaum se reúne con empresarios; revisan Plan México

Este sábado por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual encabeza Francisco Cervantes, para revisar el Plan México.

Ayer, Sheinbaum Pardo resaltó que tiene varios planes para hacer frente a esta medida arancelaria por parte de Estados Unidos, incluido el Plan México, programa que busca impulsar las inversiones en el país.