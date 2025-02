Video | Denuncia ONG muerte de delfín en show de la Riviera Maya

Otro delfín que vivía en cautiverio en el delfinario del hotel Barceló Riviera Maya murió al estrellarse contra el suelo de concreto del tanque donde se encontraba mientras hacía un show gestionado por la empresa Dolphinaris, denunció una ONG.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales por un turista, el hecho pudo haber ocurrido en enero mientras había un espectáculo con decenas de asistentes quienes se mostraron sorprendidos por el hecho, razón por la que difundieron la escena en Facebook y Tiktok.

De acuerdo con Dolphin Freedom Mx, organización protectora de estos animales marinos, tres delfines se encontraban saltando en el agua bajo las órdenes de un entrenador que les daba la señal para brincar. De pronto, el mamífero acuático calculó mal la posición de la pared a su costado y se estrelló contra la misma, hecho que provocó su aturdimiento.

"El delfín aterrizó con gran impacto debido a que se le ordenó saltar tan alto y tan cerca del borde. Creemos que, debido a la gravedad de esta caída, el delfín probablemente murió.

"No sabemos qué delfín era este. Este incidente no debe quedar impune y exigimos a la Profepa que investigue a fondo este incidente", pidió la agrupación.

Según las investigaciones de Dolphin Freedom Mx, en el tanque del hotel Barceló Riviera Maya falta un delfín llamado Kala, el que aseguran, podría ser quien perdió la vida en el incidente.

"Nos han dicho que cuando un delfín muere, Dolphinaris simplemente reemplaza al delfín cambiando el microchip. Por eso exigimos a la Profepa que investigue a fondo esta acusación de que la industria está intercambiando los microchips.

"Para esto la Profepa necesita tener un registro de la aleta dorsal de cada delfín junto con su número de microchip y verificar la identificación del delfín de manera profesional, no solo tomar la palabra del delfinario, que obviamente tiene un gran interés en oscurecer la verdad", denunció el grupo como argumento para exigir el cierre del lugar.

Hace unos días, la ONG Animal Héroes denunció que el hotel Barceló Riviera Maya ofrece el servicio de nado con delfines y show, pese a que en 2019 tres cetáceos fallecieron dentro del lugar a consecuencia de comportamientos de estrés correspondientes al encierro.

También pidió a la Profepa realizar las visitas de inspección a los delfinarios para verificar que se cumplan las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 135-SEMARNAT-2004, pues es obligación federal de la dependencia proteger a los animales marinos en cautiverio.

En respuesta, la dependencia ordenó al Hotel Barceló y la compañía Dolphinaris presentar la documentación con la que su delfinario avala el registro como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), con las autorizaciones de manejo correspondientes y el documento con el que dio aviso sobre el fallecimiento de dos delfines en sus instalaciones.

Sin embargo, las organizaciones de protección animal consideran que no es suficiente y exigen el cierre inmediato del lugar.