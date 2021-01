"No hay que tener miedo", dice médico tras ser vacunado contra Covid

La vacuna es una esperanza para que en un corto plazo se disminuya la incidencia de casos de Covid-19, no es riesgosa y "no hay que tenerle miedo", externó el doctor José Arturo Collelmo Fregoso. Al salir del hospital general del ISSSTE "Dr. Fernando Ocaranza", de Hermosillo, Sonora, donde recibió la vacuna, el Jefe de Servicios Médicos comentó que el biológico dará protección y seguridad a la población en general.

En su caso en octubre resultó contagiado debido a la saturación de camas y el contacto constante con el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla. La vacuna es necesaria para todo el personal médico "incluso, si ya lo tuvimos, dependiendo del sistema inmuno competente que cada quien tenga, hay gente que si lo tiene más deprimido por enfermedades secundarias".

Por ello se les pregunta si tienen algún problema, alergias o enfermedades o si tomando algún medicamento. El doctor confía en que la vacuna cumpla con los objetivos y la pandemia se pueda controlar. "Por lo pronto creo que es una medida muy oportuna porque mucha gente comete errores y no toman en cuenta las medidas de precaución". El biológico viene a traer protección, seguridad y confianza, "no debemos tenerle miedo", recomendó el jefe de médicos.

Por la mañana de este miércoles 13 de enero, realizó una fila de alrededor de media hora, pasó por un interrogatorio, llenó un formulario, le aplicaron la vacuna y permaneció media hora en observación por si presentaba reacciones secundarias. "Me siento bien, la vacuna es una medida adecuada, para dar por lo menos esperanza de que esto -la pandemia por Covid19- se pueda controlar", comentó.

Frente al hospital, un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con personal a bordo, custodiaba el área de vacunación. A Sonora llegaron 14 mil 650 dosis en la primera entrega, las cuales fueron distribuidas en 32 hospitales que atienden pacientes Covid en todo el estado. Hasta ahora suman 53 mil 900 casos en total desde el inicio de la pandemia de los cuales han fallecido 4 mil 279 personas.