"No hay riesgo para la propiedad privada", aclara Batres

El jefe de Gobierno, Martí Batres, sostuvo que la reforma al artículo 3 de la Constitución capitalina, publicado el pasado lunes, no pone en riesgo la propiedad de las personas, ya que sus bienes, casas, propiedades, empresas se encuentran debidamente protegidas por la Carta Magna Federal.

Entrevistado luego de la puesta en marcha del operativo de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc, el mandatario explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local elaboró un dictamen en el se hace referencia a la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución federal, es decir, una disposición que está vigente desde hace muchos años.

Enfatizó que el texto de la Constitución, que es citado ahora a nivel local, protege la propiedad privada, así como la propiedad pública y la propiedad social; las tres modalidades de propiedad: pública, privada y social, están contempladas y están protegidas.

"En la reforma no hay ningún elemento que ponga en riesgo la propiedad de las personas, por el contrario, la propiedad de las personas está asegurada en los mismos términos ya vigentes y no corre ningún tipo de riesgo", insistió Batres.

El lunes, a través de la Gaceta Oficial, se publicó el referido decreto de reforma, mediante el cual se modificó el inciso A), numeral 2 del artículo 3 de la Constitución local, para establecer, entre otros aspectos, que se reconoce la propiedad de la Ciudad de México sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal.