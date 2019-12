"No hay rompimiento con Bolivia", asevera Sánchez Cordero

A pesar de la tensión diplomática que existe entre México y Bolivia, Olga Sánchez Cordero, quien encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que las relaciones entre ambos países no se han roto y sólo persiste un ambiente de tensión.

"Hasta ahora no hay un rompimiento oficial, pero sí hay un reclamo internacional e institucional respecto a la conducta que está teniendo Bolivia concretamente con la embajada en La Paz", dijo Sánchez Cordero.

En rueda de prensa, la titular de Gobernación dijo desconocer cuál será la reacción de las autoridades bolivianas cuando México presente una queja en instancias internacionales por el "asedio" que policías civiles y militares de ese país ejercen en nuestra embajada.

"Yo esperaría que la relación se destensara", señaló Sánchez Cordero, quien también advirtió que México no puede entregar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales que están en nuestra embajada, pues ya pidieron asilo político. Esta última fue una petición que las autoridades de Bolivia han hecho a México en los últimos días.

"Esperaría también que se reconozca la actualización de la Convención de Viena por parte del gobierno de Bolivia sobre estas personas que están en la embajada mexicana y que es territorio mexicano", señaló Sánchez Cordero.