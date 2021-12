No hay un solo testimonio que incrimine a Del Río: Mancera

El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no hay elementos suficientes para que el juez de la causa vincule a proceso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), acusado de la autoría intelectual del asesinato de René Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz.

Mancera, exprocurador general de Justicia de la Ciudad de México, dijo que en este caso no hay un sólo testimonio de que Del Río Virgen hubiera planeado, se hubiera reunido o hubiera concertado el homicidio, por lo que "el juez debe reconsiderar lo que fue la orden de captura, a la luz de lo que se ofrezca como prueba también de la propia defensa para que pudiera darse su libertad".

"De lo que analizamos, de todas y cada una de las pruebas que soportan como dato de prueba la orden de aprehensión, no hay elementos suficientes para una vinculación a proceso, salvo que quieran hacer un malabar jurídico. No advertimos cómo, dado que los elementos qué hay son testimonios que hoy acreditan que Del Río forma parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, que Del Río platicó con personas de este lugar respecto a candidaturas, pero no hay un solo testimonio en el sentido de que él hubiera planeado, se hubiera reunido, hubiera concertado el homicidio de ninguna persona", remarcó en entrevista.

El senador Mancera Espinosa apuntó que lo que no es deseable, es que este caso pudiera tener un trasfondo político, sobre todo, para una acusación tan seria como es el homicidio.

El coordinador del PRD insistió que deben eliminarse la política de las consideraciones jurídicas, pues solo debe prevalecer el Estado de Derecho.