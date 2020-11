No hemos presentado denuncia contra los expresidentes; está en manos de la Fiscalía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que frene en el caso Lozoya las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues consideró que "no puedo hacerlo" y aseguró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra los últimos cinco expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Nosotros no presentamos la denuncia eso sí, que quede claro, ni contra Salinas ni contra Zedillo, Fox, ni contra Calderón, ni contra el expresidente Peña Nieto", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que si las autoridades deciden que no se debe de esperar a la consulta ciudadana para investigar a los exmandatarios pues "están en libertad de hacerlo"

-"Usted ha dicho que en tema del expresidente Enrique Peña Nieto está la consulta (para decidir si se le juzga), pero si la Fiscalía lo acusa de cohecho y de traición a la patria, ¿usted podría pedirle a la Fiscalía que frene las investigaciones?", se le preguntó.

-"No, no puedo hacerlo. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente. Yo independientemente de la legalidad lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México", dijo el mandatario.

"Pueden ser las dos vías, yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo, eso es un asunto de la fiscalía, mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, están en libertad de hacerlo", dijo.