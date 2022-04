No hubo "boicot": INE

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aseguró este lunes que no hubo "boicot" por parte de esta institución a la consulta de revocación de mandato.

"La narrativa de boicot del INE es falsa. Si hubo un boicot aquí fue de los que no dieron el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas", consideró en conferencia de prensa el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Este lunes, López Obrador aseguró que si el INE hubiese puesto más casillas, la participación habría sido mayor.

"No vamos a caer en la falacia de decir desde el INE que si hubiera habido más casillas habría mas participación. Votamos quienes quisimos votar, quienes no pues no, y es un derecho que hay que respetar", consideró Córdova.

Sobre la reducción de presupuesto que el ente electoral recibió para la organización de este ejercicio democrático, Córdova precisó que "el dinero que le tenían que entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones significaría instalar todas las casillas" que se instalaron en las elecciones intermedias de junio de 2021.

Celebró de nuevo el "éxito" de la organización de la consulta y consideró que el INE es una institución del Estado mexicano que representa a la "ciudadanía".