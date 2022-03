"No intercederé por nadie si se prueba que cometió delito": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intercederá por nadie que cometa un delito, porque su gobierno no hay impunidad.

Lo anterior, luego de ser cuestionado si intercedería por su exconsejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, presuntamente vinculado con un grupo de abogados que buscó extorsionar al abogado Juan Collado, detenido e investigado por "lavado" de dinero, quien negocia acogerse al criterio de oportunidad.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó: "Hay que tener cuidado, por nadie que cometa un delito, no hay impunidad. Lo dije en mi toma de posesión nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, y es mi responsabilidad, pero los que son mayores de edad mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir su responsabilidad".

El presidente López Obrador recordó que su misión es no engañar al pueblo, acabar con la corrupción, el influyentismo y el nepotismo; "con todas esas lacras de la política".

"Entonces no hay impunidad, cero impunidad, cero corrupción, por eso no pueden, ni podrán los adversarios, porque son muy corruptos, no tienen autoridad moral y se han dedicado a robar".

Recordó que no le importa el dinero pues no lleva consigo ni cartera. "Mi mujer es la que administra mi ingreso", dijo.

Insistió en su recomendación al abogado Juan Collado de que, sin actuar al margen de la ley, lo primero que debe de buscarse es reparar el daño y que devuelvan el dinero.

"Eso es lo más importante. Dependen de los elementos que haya, no se puede acusar sin pruebas, y en todos estos asuntos hay intereses políticos".