"No le anden llevando la contraria al Presidente": Yeidckol Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Tras destaparse como aspirante a la candidatura presidencial de 2024, la diputada Yeidckol Polevnsky respondió ante el rechazo del líder del partido, Mario Delgado, y del Consejo Nacional a su aspiración presidencial; recomendó a sus compañeros que vean "la mañanera" y "no le anden llevando la contraria al presidente".

En el espacio informativo de Joaquín López Doriga en Grupo Radio Fórmula, la legisladora, aclaró que está interesada en ser la Coordinadora de la defensa de la Cuarta transformación. "Yo soy fundadora de Morena. Y sí creo que tenemos principios básicos que hay que cuidar y hay que respetar", argumentó.

Pese a esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que se trata de una ruta marcada por el Consejo Nacional, en donde se establecieron acuerdos y se determinaron los participantes, refiriéndose a los seis que pueden competir por el método de encuesta.

Ante ello, Polevnsky enfatizó en que leyeran los estatutos de Morena, mostrando el documento en el programa en el que señaló el incumplimiento del artículo 43 con respecto a la equidad de género en la contienda electoral.

"No me vayas a decir que en cinco hombres y una mujer hay equidad", sentenció la regla por la que Claudia Sheinbaum es la única mujer en esta competencia.

"Prohibido prohibir", recordó la frase del presidente sobre el proceso electoral de cara a 2024.