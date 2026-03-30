No llegamos por imposición: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, al tiempo que criticó a los gobiernos del periodo neoliberal.

Durante la entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, realizada en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, dijo que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno forma parte de un proyecto surgido del respaldo popular.

Ante mujeres productoras y beneficiarias de programas agrarios, señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos, además de que se gobernó sin atender a la mayoría de la población.

Mencionó a exmandatarios de ese periodo y aseguró que dichas administraciones impulsaron la idea de que apoyar a los sectores económicos más altos generaría bienestar general, lo que terminó por empobrecer al país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Previamente, al encabezar la ceremonia por el bicentenario del natalicio de Margarita Maza en el Museo Panteón de San Fernando, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que reconocer a mujeres que han marcado la historia nacional es también un acto de justicia para quienes contribuyeron a la construcción del país desde distintos ámbitos, muchas veces sin reconocimiento público.