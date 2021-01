"No lo vi, pero sé que está bien", dice Solalinde de AMLO

El padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes "Hermanos en el Camino", de Ixtepec, Oaxaca, aseguró que esta tarde no vio al presidente Andrés Manuel López Obrador -quien se recupera tras dar positivo a Covid- cuando acudió a Palacio Nacional, sin embargo, manifestó que le informaron que el titular del Ejecutivo federal se encuentra bien y que pronto volverá a sus actividades cotidianas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el religioso señaló que envió sus saludos y su "cariño de hermano" al mandatario federal. "Le mandé mis saludos, mi cariño de hermano solamente, pues le deseo que se recupere pronto".

"No lo vi, pero sé que está bien, que tal vez pronto se va a restablecer a sus actividades, pero eso le corresponde a sus médicos y voceros informar", comentó brevemente.

El padre Solalinde mantiene una conocida amistad con el Ejecutivo federal, y prueba de ello es que hace un año, el 27 de febrero, se reunió con él en Palacio Nacional y donde el presidente López Obrador lo llamó "autentico seguidor de Cristo".

En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo federal dio a conocer el encuentro por medio de una fotografía en la que aparece al lado del sacerdote católico y activista, junto al retrato del expresidente Benito Juárez, impulsor de las Leyes de Reforma.

"Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo. Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive, Ignacio Ramírez 'El Nigromante', que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo»", agregó entonces el presidente López Obrador.