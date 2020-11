"No me apoyó la oligarquía, me apoyó el pueblo", responde López Obrador a Ancira

Luego que en entrevista con Carlos Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), asegurara que su error fue no dar dinero a la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo federal afirmó que él llegó a la Presidencia de la República por el apoyo del pueblo "y no de la oligarquía", y aseguró que no habría razón para que el empresario lo apoyara, pues él lo estaba denunciando por vender una planta 'chatarra' a un sobreprecio de 200 millones de dólares.

"Yo llegué aquí por el apoyo de los mexicanos, del pueblo, no me apoyaron grupos de intereses creados, no me apoyó la oligarquía, me apoyó el pueblo. Entonces tiene razón, él no me apoyó, pues ¿cómo me va a apoyar?, si antes de la elección, ya lo estaba denunciando porque vendió una planta -que era pública- estaba convertida en charrara, y la vendió, según avalúos, en 200 millones de dólares, más de su costo real".

En conferencia de prensa, el mandatario acusó que el empresario, que enfrenta un proceso de extradición en España, era simpatizante del PRIAN y que fue beneficiario cuando se rompió "la piñata" (el reparto de empresas públicas en el sexenio de Carlos Salinas).

El Ejecutivo federal señaló que el empresario fue "atendido muy bien" desde el sexenio de Salinas de Gortari y aseguró que la venta de la planta de Agro Nitrogenados fue "el negocio más jugoso, que se hizo en el mundo".

"Él simpatizaba y era lógico, con el PRIAN, porque él fue bien atendido durante mucho tiempo desde la época de Salinas de Gortari, bueno esa empresa era pública, y se privatizó en el tiempo de Salinas, entonces él es beneficiario de el régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción", dijo.

"Pues claro que no compartimos puntos de vista, ni tenemos ninguna relación, ni lo conozco al señor. Sé de él porque es de estos que se beneficiaron cuando 'la piñata', cuando se rompió la piñata, cuando entregaron las empresas, los bancos que eran de todos los mexicanos a particulares, sobre todo a los allegados a Salinas de Gortari y se formó el llamado 'Grupo Compacto'".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que el sexenio de Enrique Peña Nieto pagó 360 millones de dólares por la planta chatarra de Agro Nitrogenados, 200 millones más de sobreprecio.

"Y todavía le inyectan 500 millones de dólares más para echarla a andar, ahí está todavía la deuda de Pemex, casi mil millones de dólares, y apenas está produciendo la planta. Entonces todo un fraude, pero esto lo dije desde mucho antes, lo planteé, hay un video, de que era un atraco. Fue el negocio más jugoso, que se hizo en el mundo, o sea de más utilidad, en todo el mundo", agregó.