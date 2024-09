No me estoy chupando el dedo: López Obrador

Ciudad de México.- Ante los señalamientos de abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa respecto a que el Ejército no acata su orden de proporcionar toda la información sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no me estoy chupando el dedo” y rechazó que los militares le hayan tomado el pelo.

Aseveró que, aunque no hay pruebas directas de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, se busca debilitar a las Fuerzas Armadas y a la “institución presidencial”.

Recalcó que los actos ilegales cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional.

“En toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del [Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez] Prodh que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, y que, aunque yo tenga buenas intenciones, yo no puedo obligarlos a que digan la verdad.

“Les comento que yo soy un hombre de principios. Independientemente de que soy el comandante de las Fuerzas Armadas y además lo hecho está por escrito, dando instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo.