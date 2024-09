“Carta de AMLO no aclara nada”

Ciudad de México.- Con una manifestación pacífica, familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa acusaron que la carta pública que Andrés Manuel López Obrador presentó hoy no contiene ningún tipo de información relevante o nueva para esclarecer la verdad en el caso.

“Esas siete páginas vuelven a reiterar lo que ha dicho en las últimas reuniones, lo que ha dicho en las últimas mañaneras, que el caso Ayotzinapa se complicó porque los abogados, las organizaciones de derechos humanos, las internacionales, son quienes obstaculizaron las investigaciones.

“También en esta carta dice que estas organizaciones tienen otro interés, por eso reiteramos compañeros que en esta lucha los padres y madres de los 43 han caminado con la frente en alto”, aseguró el vocero de las familias en el tercer día de protestas en la Ciudad de México.

Frente al Antimonumento +43 realizaron un pase de lista en memoria de sus desaparecidos y expresaron su hartazgo ante la indiferencia de las instituciones con la lectura de cartas escritas por las madres. Por su parte, compañeros de las escuelas normales rurales también se pronunciaron con diferentes llamados a las autoridades a dar luz al caso a 10 años de la desaparición en Iguala, Guerrero.

“Es lamentable, compañeros, que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aún en estos últimos días, no se tome con seriedad. Para nosotros, esa es una falta de respeto a los padres y a las madres de los 43, pero también les queremos decir que no se ha dado lectura para ver qué es lo que tiene ese informe, pero probablemente no hay información”, añadió el representante de los familiares.

A diferencia de otros días, los estudiantes de las normales rurales del país efectuaron la manifestación con tranquilidad, sin detonar explosivos, sólo pintaron consignas en las banquetas y el camellón donde se encuentra el Antimonumento +43, en el que hicieron otro pase de lista para despedir la movilización de este miércoles.