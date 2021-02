"No me he enfermado ni siquiera de gripa, tomo mucha vitamina C"

Ante las críticas de su ausencia en la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero aclaró que todos los días ha asistido a las instalaciones de la dependencia que encabeza.

En conferencia mañanera, la titular de la Segob mencionó que "es absolutamente falso" y no ha dejado de asistir a la Secretaría de Gobernación desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador la nombró en el cargo.

"No he dejado de ir a Bucareli todos los días, y todos los días he estado ahí y afortunadamente yo no me he contagiado, no me he enfermado, ni siquiera de una gripa porque tomo mucha vitamina C, vitamina D, Omega 3, etcétera, etcétera", señaló.

Sobre el regreso a las mañaneras del presidente López Obrador, que se recupera de Covid-19, Sánchez Cordero refirió que depende de la evaluación de los médicos.

"Si puede estar, yo feliz de la vida que el Presidente regrese aquí a las mañanera, porque además le da un toque personal muy importante. Pero eso depende de sus médicos", indicó.