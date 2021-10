"No me meto en eso", responde AMLO sobre gritos a Peña Nieto en Roma

"No me meto en eso", se limitó a responder el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes, luego de que al exmandatario Enrique Peña Nieto le gritaron "ratero" al salir de un hotel de lujo en Roma, acompañado de su novia, la modelo Tania Ruiz.

A través de redes sociales fue difundido un video en el que se observa a Peña Nieto salir del Hotel de la Ville y subir a un taxi mientras una mujer le grita "ratero".

"Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse... solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero", relató Karen Y. Tejeda-Villalobos, quien publicó las imágenes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la mexicana contó que el expresidente de México se dio cuenta que lo habían visto y se volvió a meter al hotel; sin embargo, nadie sabía quién era.

"Peña Nieto se agarró la cabeza y se movió como diciendo 'me cacharon'. Nadie sabía quién era, porque no había mexicanos, pero todos querían saber quién era él", explicó.

"Yo me acerqué a la puerta y le tomé más fotos, cuando de repente llegó un taxi y ellos (Peña Nieto y su novia) se subieron", refirió.

Karen señaló que ella y su hermana le gritaron "ratero" a Peña Nieto, pues detallaron que a pesar de que ellas no viven en México desde hace 31 años, saben lo que ha hecho.

"Mi hermana y yo le gritamos cosas aunque ninguna de las dos vivimos en México, pero sabemos lo que ha hecho y que por eso no va a México.

"Sé que deberíamos respetar a un Presidente. De hecho mi mamá me regañó, pero la verdad no me arrepiento", agregó Karen.