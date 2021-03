No me quedaré de brazos cruzados ante el INE, advierte Salgado Macedonio

El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, advirtió que no se quedará con los "brazos cruzados" si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le cancela el registro por no haber comprobados sus gastos de precampaña. Esta mañana, en Zihuatanejo, Salgado Macedonio aseguró que no tendría justificar gastos de precampaña porque en su partido no hubo precandidatos. "A mí me nombraron coordinador del comité estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato", dijo.

Y advirtió: "El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar". Salgado Macedonio dijo que en caso de que el INE cancele su registro, Morena acudirá al Tribunal Electoral de la Federación y, si es necesario, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, hasta organismos internacionales para defender su candidatura.

Por su parte el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, amenazó con protestar en las instalaciones del INE en la Ciudad de México en caso de que le quiten la candidatura a Salgado Macedonio. "No vamos a permitir que el INE vulnere la democracia en Guerrero y hacemos un llamado a los consejeros respetar la voluntad del pueblo y la candidatura de Félix Salgado. No queremos trasladarnos a la Ciudad de México a las instalaciones del INE a exigir que nos respeten la democracia, pero si nos obligan nos vamos a movilizar", dijo.