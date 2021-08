"No me voy a poner de pechito para que se ensañen con mi persona", dice Toledo

El diputado sin fuero, Mauricio Toledo, aseguró que no cree en la justicia en México, porque lo que no se "pondrá de pechito" para que se ensañen con él, como, señaló, lo han hecho con su familia.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el legislador aseguró que se encuentra en Santiago, Chile, donde dijo que se presentará ante las autoridades que lo soliciten para demostrar su inocencia.

Mauricio Toledo es acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República. El pasado 11 de agosto, fue desaforado por la Cámara de Diputados.

"Yo no creo en la justicia de México, se ha utilizado de manera oficiosa. En Chile encuentro otro escenario donde la justica es imparcial y equitativa", dijo.

Sin embargo, resaltó que sí cree en los órganos autónomos judiciales mexicanos, pues "entre los magistrados hemos encontrado algunos que han tomado resoluciones importantes, pero hay otros que no".

"Por eso yo no me voy a poner de pechito, como dicen vulgarmente, para que se ensañen con mi persona, de por sí se han ensañado por mi familia. Espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome cartas en el asunto", indicó.

Agregó que no tras perder el fuero no huyó de México, pues el lunes se presentó ante la Suprema Corte de Chile para informar donde se encontraba y entregar domicilio y correos electrónicos.

"En Chile estuve con la extranjería, no tengo una orden de presentación o de extradición. Aquí sí me voy a presentar ante todas las autoridades porque aquí no se persigue por política", indico.

El diputado sin fuero indicó que también busca acreditar que es víctima de persecución política y que no ha cometido algún delito.

"Prefiero no entrar escondido en una cajuela, no entrar escondido y quedarme un mes, dos meses en una oficina. Prefiero demostrar mi inocencia, aunque tarde la justicia, pero que llegue. Voy a demostrar en los juzgados de México y de Chile mi inocencia, porque han lastimado mi figura política", dijo.

Agregó que no será detenido en Chile, país donde se encuentra pues aseguró que tiene doble nacionalidad ya que sus padres son chilenos, porque se presentará ante las autoridades que lo requieran.

"No voy a ser detenido en Chile, porque si me piden asistir, voy a asistir. Aquí sí hay justicia, no hay un fiscal amigo, aquí sí hay contrapeso", sentenció.