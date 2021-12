No nos comprometimos a entregar las instalaciones del CIDE: alumnos

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, acusó a la comunidad estudiantil de falta a su palabra por no haber entregado las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); sin embargo, dijeron que esto es falso e incluso ilógico, porque no podría entregar las instalaciones antes de un diálogo.

"El comunicado acusa de una supuesta falta de compromiso por parte de los estudiantes al no liberar las instalaciones previo a la negociación. Esto además de ser ilógico es totalmente falso, nosotros nunca nos comprometimos a hacer eso. Nuestra disponibilidad de diálogo en aceptar sus condiciones que han sido desproporcionadas y desconsideradas de las demandas respetuosas y legítimas de la comunidad", dijo la comunidad estudiantil a través de un comunicado.

El posicionamiento de la comunidad estudiantil se dio después de un comunicado emitido la tarde de este viernes por Conacyt en el que pidieron a los alumnos a que "cumplan con su compromiso y palabra de honor de entregarlas a las autoridades del CIDE".