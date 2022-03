"No nos dejamos amedrentar por mentiras de Batres", dicen mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Diputadas locales del PAN y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana expresaron este miércoles su reconocimiento a las feministas que marcharon el martes pasado en el marco del Día Internacional de la Mujer, "pese a las calumnias y mentiras del Gobierno para inhibir su participación", dijeron.

"Desde Acción Nacional, celebramos que las mujeres no nos dejamos intimidar, ni amedrentar por las mentiras de Martí Batres –secretario de Gobierno--, en el sentido que habrían 15 grupos violentos que jamás existieron", destacaron en videoconferencia.

Por ello, condenaron la propaganda "negra" del Gobierno de la Ciudad, acerca del riesgo por supuestas bombas molotov, al tiempo de lamentar que, en varios episodios, existiera un protocolo de contención con gas pimienta hacia mujeres durante la marcha, algo que el Gobierno se niega en aceptar.

Ante ello, las panistas Claudia Montes de Oca, Daniela Álvarez, Frida Guillén y Luisa Gutiérrez, comentaron que las mujeres sí marcharon y pusieron el ejemplo que son las garantes del orden.

Aprovecharon para solicitar al Congreso local y a Morena, avanzar en el análisis y aprobación de las iniciativas rezagadas en comisiones sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.

"En un país donde son asesinadas 11 mujeres al día, es inconcebible que la 4T y el Gobierno no avalen las propuestas de ley que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia", denunciaron.

Añadieron que les queda claro que los feminicidios y la desaparición de políticas públicas en pro de la mujer, están muy lejos de la agenda de Gobierno para Andrés Manuel y para Claudia Sheinbaum.

"Ojalá que ese mismo interés por cuidar Palacio Nacional, sea para investigar todos los feminicidios y ataques contra nosotras, porque de ser así, el problema estaría a un paso de ser resuelto", insistieron.

Explicaron que ayer observaron una marcha con mucha unión, pese a las reacciones negativas y previas que trató de contagiar el Gobierno local, cuando anticipó mucha violencia, "que el mismo Gobierno genera justamente al no escuchar a las mujeres", acusaron.

La diputada Claudia Montes de Oca llamó a investigar todos los feminicidios en la capital y no dejarlos impune, "porque es importante rehacer nuestro tejido social. Agradezco a todas las mujeres que son ejemplo de lucha y exigen un alto a la violencia", afirmó.

A su vez, la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC), Daniela Álvarez Camacho, señaló que la 4T buscó siempre las formas de criminalizar a las mujeres, pero no lo logró, "fue más fuerte la organización y participación ciudadana. El Gobierno debe ponerse a trabajar y legislar en pro de la mujer y dejarse de ocurrencias", destacó.

Luisa Gutiérrez Ureña, por su parte, dijo que seguirá levantando la voz, para que las generaciones que vienen se sientan seguras, aunque a este gobierno no le guste que exijan sus derechos las mujeres, "pues es un gobierno misógino, que ha reducido el presupuesto a políticas públicas de mujeres, no le importamos", dijo.

Mientras tanto, Frida Guillén Ortíz –quien se enlazó tarde a la videoconferencia--, confirmó que contrario a lo que afirmó el Gobierno local, "sí hubo actos de violencia contra nosotras y sí hubo represión. Hay videos en los se ve como la policía aventó gas pimienta del otro lado de las barreras. Es una actividad que no ha terminado y no han tomado las medidas suficientes para erradicarlo como lo dicen en los discursos", acotó.